Mastini, aumenta la concorrenza in porta: preso Menguzzato

Saranno tre i portieri a disposizione di coach John Cacciatore e dei Mastini per la prossima stagione sportiva. Dopo le conferme di Bertin e Broggi, è infatti stata annunciata una novità: Marco Menguzzato (foto Hockey Como).

Il nuovo goalie giallonero, nato a Roma 27 anni fa, arriva dal Como dove ha giocato per sei stagioni ma è di proprietà del Fiemme che lo ha “girato” al Varese con la formula del prestito per una stagione. Menguzzato è descritto come portiere dotato di buona reattività e capace di innalzare le proprie prestazioni quando viene messo sotto pressione.

I tifosi gialloneri si ricordano, loro malgrado, una delle migliori partite in carriera disputate da Menguzzato: un derby giocato un paio di stagioni or sono al PalAlbani nel quale l’estremo difensore parò il possibile e l’impossibile, risultando decisivo nella vittoria esterna dei lariani.

«Ricordo anche io quella partita ma anche un’altra di Coppa Italia: al Palalbani ho sicuramente giocato due delle mie migliori partite in carriera. Di Varese mi ha convinto il progetto triennale, inoltre credo sia giunto il momento di provare qualcosa di nuovo dopo 6 anni a Como. La società guarda lontano e chissà che non si possa provare a vincere qualcosa di importante nell’arco del tempo, con una società ben organizzata e determinata. Intanto vorrei vincere le prime partite della nuova stagione: sarebbe molto importante per tutti iniziare al meglio».

Nel passato campionato a Como, Menguzzato ha disputato 18 partite con una percentuale di tiri parati dell’84,8%. «Ho giocato meno degli anni precedenti, ma la concorrenza interna (che ci sarà anche in giallonero ndr) mi ha dato ancora più voglia per migliorare e dimostrare ciò che valgo. Giocare con continuità, per un portiere, favorisce la prestazione a lungo termine sia a livello fisico sia mentale».

Dopo aver completato il lotto dei portieri – si tratta di tre giocatori tutti in grado di difendere la gabbia con profitto: Broggi e Bertin si sono alternati nel ruolo lo scorso anno – la società sta lavorando per qualche ulteriore innesto nei ruoli di movimento in vista del raduno del 20 agosto.

MASTINI VARESE – Il mercato dei gialloneri