Matrimoni in autunno, caccia alla location da sogno

Sposarsi in autunno, se qualche anno fa questa evenienza non veniva neanche presa in considerazione oggi come oggi si parla di un qualcosa che invece riscuote enormi successo. Sono molteplici le motivazioni che spingono verso tale direzione: pensiamo ai colori, dato che in autunno la natura riesce ad esprimere il meglio di sé con tonalità pastello assolutamente suggestive.

Certo di contro c’è sempre il rischio maltempo ad incombere come una minaccia, ma l’idea di potere godere di una varietà di colori unici come il giallo, l’arancione ed il rosso delle foglie degli alberi vale comunque il rischio.

Ovviamente il discorso è assolutamente amplificato se si parla poi di location ideali in grado di offrire panorami suggestivi: e in Italia fortunatamente posti del genere non mancano. Non è un caso che nel nostro paese sia in grande ascesa il weddingtourism, quindi il turismo legato per vari motivi al mondo dei matrimoni. Cresce il numero di turisti che optano per il nostro paese come scenario del proprio giorno da favola; tanti matrimoni di coppie straniere che portano in Italia anche invitati alla cerimonia facendo lievitare gli affari per gli esercenti.

Quali sono le località più richieste? L'Italia è ricca di luoghi di ogni genere, ad andare per la maggiore sono soprattutto il sud con i suoi scenari suggestivi; le isole; e la Toscana, meta preferita dai turisti di tutto il mondo come luogo del proprio matrimonio. Si sta parlando di una tendenza molto diffusa in virtù di un territorio che è estremamente amato dai turisti di tutto il mondo anche per la sua morfologia e varietà.

Non solo le città di arte come si potrebbe pensare, su tutte Firenze e Pisa: ma anche le meravigliose campagne, le valli del Chianti, i tanti agriturismi e casali disseminati in tutta la regione. Una ricchezza enorme dal punto di vista paesaggistico e che può garantire il meglio di sé proprio nei mesti autunnali, quando il caldo non è più pressante e i colori delle campagne possono offrire il meglio di loro stessi.

Tendenze che cambiano quindi e che vanno a ridisegnarsi da fondo proponendo nuovi modelli; se un tempo la stazione ideale per il matrimonio era indiscutibilmente quella primaverile / estiva, oggi le cose sono mutate e si va sempre più alla ricerca di soluzioni alternative. E da questo punto di vista crescono nel nostro paese i matrimoni che si celebrano in autunno in location alternative, non necessariamente nella città di residenza ma vagliando tra le numerose offerte presenti sul territorio italiano.