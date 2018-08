Da Mattarella un\'onorificenza per il bersagliere Moresco

Grande soddisfazione in paese per la notizia del conferimento di un’onorificenza a Gianfranco Moresco. Al cislaghese, attivissimo in ambito sociale, è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“E’ un privilegio appartenere alla comunità di Cislago – commenta a caldo Moresco – E’ un onore essere cittadino italiano e bersagliere. Sono stato fortunato nel mio cammino ho trovato validi maestri che mi hanno saputo indirizzare”.

Tanti i messaggi di congratulazioni arrivati al cislaghese dai concittadini in paese e sui social. Particolarmente intenso il plauso arrivato dall’assessore al Progresso Marzia Campanella esponente della Giunta del sindaco Gian Luigi Cartabia. “Congratulazioni e complimenti – si legge in un post condiviso su internet – per la costante presenza e collaborazione che offre al nostro Paese. Questo prestigioso riconoscimento è un onore per tutti i fanti piumati”.