Meno spettacoli per la nuova stagione teatrale

Saranno sei gli spettacoli della prossima stagione teatrale luinese, due in meno di quella passata, lo ha deciso la giunta nella delibera dello scorso 31 luglio.

«Abbiamo deciso di diminuire il numero delle serate e contestualmente anche il prezzo degli abbonamenti così da consentire di ampliare il più possibile la platea degli utenti – ha spiegato l’assessore alla cultura Pier Marcello Castelli – . Ci sarà un evento che precede la stagione, un “fuori abbonamento” e forse uno a fine stagione»

GLI SPETTACOLI, COSA E QUANDO

Nel periodo novembre 2018 – marzo 2019, presso il Teatro Sociale si terranno questi spettacoli:

• 30 ottobre 2018: “Cognate”, di Eric Assous, regia di Piergiorgio Piccoli, con Anna Valle e Guenda Goria;

• 9 novembre 2018: “Non toccatemi Rossini”, di e con Massimo Bagliani e con Isabella Robotti, Andrea e Alberto Bianchi;

• 23 novembre 2018: “Che disastro di commedia”, di Henry Lewis, regia di Mark Bell, con Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Marco Zordan, Luca Basile, Viviana Colais, Stefania Autuori, Valerio Di Benedetto;

• 12 febbraio 2019: “Figlie di Eva”, di Andreozzi e Alfieri, regia di Massimiliano Vado, con Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere e Maria Grazia Cucinotta;

• 21 febbraio 2019: “Cin Ci là”, Compagnia Teatrale Elena D’Angelo, con Elena D’Angelo;

• 12 marzo 2018: “Sinceramente bugiardi”, di Alan Ayckbourn, regia di Pietro De Pascalis, con Gaetano Callegaro, Francesco Errico, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria;

COSTI

Le spese per sostenere il pagamento dei cachet dei singoli spettacoli oltre alle spese accessorie legate anche alla pubblicità sui media locali, ai diritti d’autore e ad altre voci si aggirano attorno ai 60 mila euro.

ABBONAMENTI E BIGLIETTI



Gli abbonamenti a sei spettacoli per platea saranno di 135 euro, galleria 115 per la galleria.

Il costo del biglietto per gli spettacoli “Non toccatemi Rossini” e “Sinceramente bugiardi” è di 25 per la platea e di 20 per la galleria

Il biglietto per gli altri spettacoli: 30 platea, 25 galleria.

Confermata la riduzione di 5 euro per gli under 24 e la maggiorazione, al solo fine di coprire le spese bancarie derivanti dagli acquisti effettuati tramite la biglietteria on line, di 6 euro per l’acquisto di abbonamenti on line in platea, 5 per l’acquisto di abbonamenti on line in galleria e in 2 la maggiorazione per l’acquisto on line di biglietti sia in platea che in galleria.