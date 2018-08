Mercedes divorata dalle fiamme sull’A26

Una Mercedes classe C completamente distrutta dal fuoco. È successo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 agosto, poco prima delle 12, sull’autostrada A8/A26, il “raccordo Gallarate-Gattico”.

Galleria fotografica Incendio Mercedes A8-A26 4 di 6

(foto inviata da un lettore: il relitto dell’auto completamente distrutta)

L’incendio è avvenuto sulla carreggiata direzione Gravellona-Genova, tra gli svincoli di Besnate e Sesto Calende, all’altezza del km 111,250, nel territorio comunale di Vergiate. Il veicolo è stato man mano avvolto dalle fiamme e vani sono stati i tentativi di domarla in un primo momento. I vigili del fuoco sono intervenuti dal distaccamento di Somma Lombardo e hanno contenuto l’incendio ormai vigoroso e poi hanno spento le fiamme.

Non ci sono stati interventi di mezzi sanitari: il conducente dell’auto si è messo in salvo e non ha riportato danni.