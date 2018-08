Merli, allodole e cardellini: torna la Sagra degli uccelli

Il canto di merli, tordi, cardellini e altri uccelli silvani risuonerà domenica 2 settembre a Cantello (nell’area feste di via Collodi), dove a partire dalle prime ore del mattino si svolge la 53° edizione della Sagra degli uccelli.

La festa, come di consueto, si apre con la gara canora per uccelli silvani: per ascoltarne il canto bisognerà arrivare presto alla festa, alle 7 del mattino (fino alle 10). A quell’ora merli, tordi, fringuelli e allodole e altri uccelli cantori danno il massimo per salutare il nuovo giorno. Gli “ascolti” della giuria inizieranno alle 7 e proseguiranno fino alle 10 per valutare le varie categorie in gara. Premiazioni alle 10.45. Seguirà un’esibizione di “chioccolatori”.

Proprio per supportare organizzatori, partecipanti e giuria già dalle 5 del mattino sarà già attivo il banchetto dei panini, poi il lavoro delle cucine proseguirà per offrire a pranzo tante specialità gastronomiche che anticipano i sapori d’autunno (polenta in tante versioni).

Dopo pranzo, alle 15.30, intrattenimento musicale, poi alle 17 apericena speciale e alle 17.15 esibizione cinofila con la Scuola Arcadia.

QUI il programma della manifestazione, organizzata dalla Proloco di Cantello.