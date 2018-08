Messa e polenta a Monterecchio, una domenica di festa all’alpeggio

“Gli Amici di Monterecchio” organizzano per domenica 26 agosto una giornata particolare su uno degli alpeggi più belli della provincia di Varese.

Alle ore 11:00 è verrà celebrata la Santa Messa presso la cappelletta dedicata alla Madonna “Maria Regina della Vittoria”, alla presenza delle autorità comunali, una delegazione degli alpini e certamente tanti amici e conoscenti. Dopo la messa, intorno alle ore 12:00, il via con la polenta!!

Il successo e la partecipazione degli anni precedenti saranno anche questa volta uno stimolo per gli organizzatori, che provvederanno a dotare gli spazi preparato tra le baite di opportuna protezione in caso di mal tempo.

Si ricorda inoltre che per gli appassionati della montagna e per gli sportivi, è possibile raggiungere Monterecchio in una quarantina di minuti a piedi dal Passo Forcora; mentre per le persone meno sportive, per la giornata di domenica, la strada Forcora-Monterecchio sarà libera al transito di tutti i veicoli.

In modo tale da rendere accessibile l’alpeggio in tutta comodità.