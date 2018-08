I mezzi di soccorso non passano: si allarga il ponticello di via Belvedere

La giunta di Porto Ceresio ha approvato il progetto per l’ampliamento del ponticello di via Belvedere e l’ampliamento del tratto iniziale di via Garibaldi.

Due interventi mirati a migliorare la viabilità locale, che garantiranno una maggiore sicurezza per i cittadini, consentendo il transito anche dei mezzi di soccorso, ad oggi impossibile a causa ridotte dimensioni della carreggiata.

«Per quanto riguarda l’ampliamento del ponticello, viene prevista inoltre la realizzazione di un nuovo parapetto in cemento armato, rivestito in pietrame, per la porzione verso valle, a miglioramento dell’impatto estetico – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Prestifilippo – – Verrà inoltre effettuata la sostituzione dei parapetti in acciaio ora esistenti e molto ammalorati nel tratto a valle del ponticello e lungo la porzione di monte del ponticello».

A breve l’approvazione del progetto esecutivo.