Mezzora in Champions per De Luca. Ma non basta

Dopo la retrocessione con la Virtus Entella dalla Serie B, Giuseppe De Luca, prodotto del vivaio del Varese classe 1991, aveva accettato la sfida rumena accasandosi al Cluj.

Nel “pacchetto” era compreso il sogno Champions League, con la squadra campione di Romania impegnata nei preliminari della massima competizione europea.

È stata una serata agrodolce quella di ieri sera per “La Zanzara”. Se su una faccia della medaglia può vantare l’esordio in Champions, dall’altra brucia l’eliminazione.

Dopo la sconfitta in casa di due settimane fa contro il Malmo 1-0, ieri sera il Cluj non è riuscito a ribaltare il risultato, pareggiando 1-1 e venendo così eliminato.

Per l’attaccante di scuola biancorossa non sono bastati 30 minuti per trovare la via del gol. Entrato al 64’ sul punteggio già di 1-1, non è riuscito a far cambiare marcia alla sua formazione, anche perché al 77’ c’è stata la pesante espulsione di Culio che in pratica ha tagliato le gambe alla squadra rumena.

Ora per il Cluj ci sarà l’Europa League, chissà che nella seconda Coppa Europea la Zanzara non possa togliersi delle soddisfazioni.