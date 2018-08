Milano, capitale dei lettori

Milano, Padova e Torino. Sono le città dove si legge di più. A svelarlo è una classifica redatta da Amazon in base all’andamento degli acquisti cartacei e on line effettuati. La classifica riguarda le città con più di 90.000 abitanti.

Al quarto posto si colloca Bologna e poi Roma, Verona, Firenze, Trento, Bergamo e Cagliari.

Grande assente nella top 10 è la seconda classifica dello scorso anno, Trieste, che ora si attesta al 14° posto. Tra le altre principali città italiane che ottengono posizioni più basse nella classifica ci sono Genova 27a, Venezia 30a, Napoli e Palermo, ferme come lo scorso anno alla 38a e 39a posizione. Chiudono la classifica Forlì (46a), Bari (47a) e Reggio Calabria (48a).

Per quanto riguarda la classifica delle 10 città italiane che prediligono leggere in formato digitale, scaricando i testi da Amazon.it, Milano e Trieste si riconfermano le regine indiscusse, mentre Padova sale dalla 5a alla 3a posizione. In quarta e quinta posizione si classificano Trento e Cagliari, seguite da Bolzano, Verona, Bologna, Vicenza, Udine. Grandi assenti Torino (11a) e Roma (15a).

Città e generi letterari

Milano è la città che maggiormente apprezza differenti generi letterari, aggiudicandosi il primo posto nelle classifiche dei generi Cucina, Travel, Fantascienza, Self-Help e Business. Padova risulta essere la città più appassionata alla saggistica, seguita da Torino e Bologna; Bolzano, invece, è la città che legge più romanzi rosa, seguita da Verona e Milano.

I 3 titoli più apprezzati

Per quanto riguarda i libri cartacei preferiti dagli italiani, anche quest’anno in prima posizione c’è Storie della buonanotte per bambine ribelli di Francesca Cavallo ed Elena Favilli che conquista la vetta in ben 29 delle 47 città analizzate, tra cui Milano (per il secondo anno consecutivo), Roma, Torino, Bologna, Genova e Napoli. Un lord da conquistare di Virginia Dellamore è il secondo titolo cartaceo preferito, letto in 28 città tra cui Roma, Bologna, Genova e Firenze. Tra i libri preferiti in formato digitale ancora una volta troviamo Un lord da conquistare, seguito da Torto marcio (Le avventure di Carlo Monterossi) di Alessandro Robecchi e Il maestro delle ombre di Donato Carrisi.

Di seguito, i tre titoli più apprezzati per genere:

– Non-fiction: Storie della buonanotte per bambine ribelli; Il maestro delle ombre;La ragazza perfetta (eNewton Narrativa)

– Cucina: La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni; Fatto in casa da Benedetta. Torte, primi sfiziosi, stuzzichini… le ricette più golose del web; Estratti di frutta e verdura per le 4 stagioni

– Fantascienza e fantasy: 3 titoli della saga de “Il Signore degli Anelli” occupano le prime 3 posizioni (La compagnia dell’anello. Il Signore degli anelli: 1; Le due torri. Il signore degli anelli: 2; Il Signore degli anelli: Il ritorno del Re: 3) seguiti da Un oscuro scrutare di Philip K. Dick e Boundless. Dark Gravity di Gianlorenzo Casini.

– Romanzi rosa: Un lord da conquistare; La figlia del mercante di seta (eNewton Narrativa); RED – Il Leviatano

– Viaggi: L’orizzonte ogni giorno un po’ più in là: Il giro del mondo in 1000 giorni senza aerei; Appia; Lonely Planet Giappone

– Fai da te/ passioni/ hobby: Bobbi Brown Makeup Manual: For Everyone from Beginner to Pro; Storia di Brescia. Dalle origini ai giorni nostri

– Economia e finanza: Codice Montemagno. Diventa imprenditore di te stesso grazie al digital; Together is Better: A Little Book of Inspiration; Macroeconomia. Una prospettiva europea.

– Benessere: La grande via. Alimentazione, movimento, meditazione per una lunga vita felice, sana e creativa; L’età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio pre-adolescente; Il linguaggio segreto dei neonati