Il “mille proroghe” al Senato fissa le elezioni provinciali per il 31 ottobre

Le elezioni provinciali si terranno il 31 ottobre. Lo ha deciso il cosiddetto “decreto Milleproroghe” approvato al Senato e che sarà calendarizzato per il passaggio alla Camera l’11 settembre.

Tra le tante norme contenute nel provvedimento, infatti, c’era anche la decisione sulla consultazione di secondo livello che interessa anche la Provincia di Varese.

La disposizione introduce per il 2018 una sorta di election day provinciale stabilendo che le elezioni per il rinnovo del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgano in un’unica tornata il 31 ottobre 2018.

Come previsto dalla riforma delle legge elettorale provinciale il consiglio provinciale sarà eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.

Si trattava di una norma nata per essere provvisoria, ovvero per regolamentare l’elezione dei consigli e dei presidenti delle province in quella fase transitoria che doveva traghettare gli enti verso la loro sparizione. Un percorso che, tuttavia, si è interrotto con la bocciatura del referendum costituzionale del dicembre del 2016.

Per quanto riguarda la formazione degli organi provinciali quindi il sistema stabilisce che l’elezione del presidente della Provincia sia di secondo grado, dunque eletto non dai cittadini direttamente ma dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

Potranno essere eletti i sindaci della provincia il cui mandato non scada prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato in base ad un indice di ponderazione.