Minacce all’ex sindaco Giacon, Centrosinistra: “Gesti da condannare fermamente”

Una nota da parte della maggioranza per esprimere solidarietà all’ex sindaco e consigliera Graziella Giacon, dopo le minacce ricevute.

“Il gruppo consiliare Centrosinistra e lista per Laveno Mombello Cerro e il circolo di Laveno Mombello del Partito Democratico, dispiaciuti e allarmati per gli atti vandalici denunciati dal Centrodestra e per le intimidazioni ricevute dalla signora Giacon, condannano fermamente i gesti e si augurano che i responsabili siano individuati e perseguiti conformemente alla legge. Auspicano altresì che questi episodi non siano utilizzati per diffondere sospetti e maldicenze, ma per riflettere una volta di più su come gli amministratori locali siano oggi “sotto tiro”: sono infatti centinaia gli atti intimidatori, di minaccia e violenza compiuti ogni anno nei confronti degli amministratori pubblici in tutta Italia, con un sensibile aumento nel corso degli ultimi anni. Un dato che, al di là della maggiore o minore gravità dei singoli episodi, non può che preoccupare profondamente.”