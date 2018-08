Il ministro Toninelli dice che Fs investirà di più in Trenord

«Trenord sta per cambiare rotta, anzi binario». Lo assicura il ministro dei trasporti Danilo Toninelli, annunciando l’incontro venerdì 31 agosto tra l’amministratore delegato di Fs Gianfranco Battisti e il governatore lombardo Attilio Fontana, per parlare del futuro della società.

«Trenitalia, quindi lo Stato, darà un forte impulso al rinnovo della flotta regionale. Per questo si sta accelerando sulla consegna di nuovi treni, in modo da abbassare l’età media – che oggi è di 19 anni – dei rotabili in circolazione in Lombardia. Si lavora anche al noleggio di convogli di Trenitalia già in servizio con una età media pari alla metà di quelli odierni» (i treni Trenitalia erano infatti decisamente più vecchi di quelli regionali: nella foto uno dei convogli). Toninelli ha detto che ci sarà «più personale” e «grande attenzione ai processi di manutenzione dei treni».

Lo scorso inizio luglio i vertici di Fs e Regione avevano concordato un “superamento” di Trenord, ipotizzando il ritorno a una gestione divisa delle linee suburbane regionali (le “vecchie” Ferrovie Nord) rispetto a quelle a media distanza, da ri-affidare a Trenitalia. Un progetto messo nel cassetto da Toninelli dopo la nomina di nuovi vertici di Fs. Mentre Regione Lombardia era – fino ad inizio agosto – convinta della bontà di una gestione distinta.