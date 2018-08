Minoranze soddisfatte: «Abbiamo tenuto viva l’attenzione su Villa Castiglioni»

La vendita di Villa Castiglioni ha fatto tirare un gran sospiro do sollievo a tutto il paese, e anche i gruppi di opposizione commentano positivamente la notizia, attesa da anni.

«Come minoranze siamo ovviamente soddisfatti della vendita della villa – dice per tutti Rosa Ferrazzi, capogruppo della lista “La casa di tutti” – e speriamo che chi l’ha acquistata sappia valorizzare al meglio questo bene».

Proprio Rosa Ferrazzi, con alcuni consiglieri di opposizione, nei mesi scorsi era più volte intervenuta sullo stato di abbandono della storica residenza oggetto di una procedura fallimentare, e non erano mancate le polemiche con la maggioranza che guida il Comune: «Tutti i nostri interventi – dice – erano volti a mantenere alta l’attenzione su Villa Castiglioni e siamo stati ingiustamente accusati di aver fatto polemica e interventi strumentali, ma quello che è successo in questi anni è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo semplicemente fatto quanto era in nostro potere perché non si spegnesse l’attenzione, coinvolgendo anche il presidente Fontana».

«A questo punto – conclude – speriamo che si risolvano in fretta le varie questioni aperte, dall’occupazione abusiva agli interventi di recupero del complesso, ma soprattutto che si intervenga quanto prima per la messa in sicurezza del muro di cinta su via Tabacchi, dove anche i cassoni di sassi messi per contenere i crolli stanno dando segni di cedimento, oltre ad occupare pericolosamente la carreggiata. Un miracolo che non sia successo nulla di grave in questi anni».