Mix di cocaina ed eroina, due 35enni in rianimazione

Sono ricoverati in rianimazione nei reparti di terapia intensiva degli ospedali di Castellanza e Cernusco sul Naviglio (Mi) i due tossicodipendenti che nel pomeriggio di lunedì avevano accusato malori dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

In base agli accertamenti condotti dai Carabinieri della Compagnia di Legnano coadiuvati dai colleghi di Parabiago, nel primo pomeriggio di lunedì i due (un legnanese e un parabiaghese, entrambi classe 1983) avevano acquistato da persone allo stato ignote eroina e cocaina che poi avevano consumato nell’abitazione del parabiaghese in un micidiale “Speedball”. Uno dei due, in preda alle allucinazioni, ha anche inforcato una bici e si è presentato in un bar dicendo cose senza senso, prima di crollare a terra.

Nell’abitazione venivano rinvenuti e sequestrati residui delle sostanze stupefacenti, alcune siringhe e un bilancino di precisione utilizzato per dosare le sostanze. I due ricoverati sono in condizioni gravi ma stabili. Sono in corso le indagini per accertare l’identità dello spacciatore.