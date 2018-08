Modric ha comprato casa a Malnate?

Le notizie e le voci sul calciatore croato Luka Modric, asso del Real Madrid, 33 anni, miglior giocatore dell’ultimo mondiale, si rincorrono da settimane: l’Inter lo vuole, lui sembra volere l’Inter, ma il Real Madrid non lo vuole vendere. La trattativa va avanti, gli spiragli per un esito positivo non sono molti, ma in redazione a VareseNews nella serata di venerdì 10 agosto è arrivata una mail che potrebbe far ben sperare (o anche no…) i tifosi nerazzurri.

La fonte, lo diciamo subito, non è di quelle “ufficiali”. Si tratta infatti del gruppo Proto, che fa capo ad Alessandro Proto, discusso e (molto) controverso manager attivo anche nel mondo immobiliare, con un passato fatto di tentate scalate a gruppi editoriali e finanziari, amori vip veri e presunti, problemi giudiziari ed altro ancora. Bene, la Proto Group sostiene di aver trovato la casa a Luka Modric in provincia di Varese, per la precisione a Malnate, a due passi da Appiano Gentile, dove c’è il centro di allenamento dell’Inter, la ex Pinetina ora Suning Sport Center.

Ecco il testo della mail arrivata in redazione:

Noi ci siamo permessi di dubitare, inviando a Proto Group la foto di As che ritrae Modric in maglia Real Madrid e il titolo a tutta pagina “Se queda“, cioè “resta”. Abbiamo chiesto chiesto maggiori informazioni che non ci sono state fornite, almeno per ora, sulla villa in oggetto. Proto Group, che sostiene anche di aver aiutato Cristiano Ronaldo a trovare casa a Torino (notizia non verificata), con una mail successiva non smentisce la prima comunicazione, confermando (sempre secondo il gruppo immobiliare con sede a Barcellona) la notizia dell’arrivo di Modric all’Inter e dando informazioni sulla casa con tanto di metratura e particolari come la presenza di 5 stanze da letto, la piscina, un ampio parco.

Ecco le mail:

Nel pazzo mondo del calciomercato tutto si può dire e tutto si può smentire in un nano secondo. Noi non ci crediamo, ma chissà…