Con il Mondiale Gran Fondo arriva Frankie Hi-Nrg

Sarà il grande spazio di piazza Repubblica “l’ombelico” degli eventi collaterali del Mondiale di Gran Fondo, la grande manifestazione ciclistica internazionale organizzata a Varese tra il 29 agosto e il 2 settembre prossimi.

Un’area, quella della grande piazza di fronte alle “Corti”, che sarà ribattezzata “Race Village” nella quale troveranno spazio una serie di momenti musicali e spettacolari oltre alle cerimonie di apertura, chiusura e premiazione delle gare e ad altri momenti legati alle corse ciclistiche.

Il pezzo forte, a livello di intrattenimento, sarà il concerto di sabato 1 settembre, quando sul palco salirà (dalle 22,45) Frankie Hi-Nrg Mc, uno dei massimi esponenti della scena rap (e non solo) italiana. 49 anni, nato a Torino ma cresciuto al Sud, Frankie Hi Nrg è attivo dagli anni Novanta e ha realizzato pezzi di grande impatto, di denuncia e di impegno sociale a partire da Fight da Faida per proseguire con Quelli che ben pensano, Rap lamento e altri ancora.

La serata sarà aperta dall’Uninsubria Music Challenge – concorso musicale realizzato in collaborazione con l’associazione Avalon (ore 19) e proseguirà con l’esibizione di Mudimbi, rapper marchigiano già visto anche sul palco di Sanremo Giovani.

Gli appuntamenti del Race Village però inizieranno mercoledì 29 con la cerimonia di apertura – dalle 18 – e la musica curata da Radio Number One, che è l’emittente partner di tutta la manifestazione. Giovedì 30 il programma prevede (ore 20) lo spettacolo acrobatico “Precarious Imbalance”, il dj set di Radio Number One e il concerto (ore 22) di Russell Leetch, musicista inglese e bassista degli Editors.

Mari Ferrari

Il programma del venerdì 31 prevede un excursus alle “Bettole”, dove si correrà il 67° Gran Premio Città di Varese, l’appuntamento ippico più atteso e glamour della stagione estiva del galoppo cittadino. In piazza Repubblica però ci saranno lo show di fuochi “Magic Circle” e il concerto di Mari Ferrari, oltre al consueto Dj Set.

Sabato 1 settembre il palco sarà animato fin dal mezzogiorno con il concerto di Aldo Pedroli, che si trasformerà in Elvis Presley. Alle 13 i tifosi di ciclismo potranno spostarsi a Carnago dove andrà in scena il tradizionale Gran Premio Industria Commercio e Artigianato giunto alla 47a edizione e aperto alla categoria Under 23 ed Elite, una della gare più importanti organizzate in provincia.

Per chi invece preferisce lo spettacolo extrasportivo, ecco lo show dei varesinissimi Truzzi Volanti – dalle 17 – e, come annunciato, la serata con il concorso musicale di Uninsubria, Mudimbi e il gran finale con Frankie Hi Nrg.