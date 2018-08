Mondiali Gran Fondo: il programma sportivo

Tra mercoledì 29 agosto e domenica 2 settembre, Varese e la sua provincia ospitano il Gran Fondo World Championship, e cioè il campionato mondiale di ciclismo amatoriale per il 2018. Un evento di grande portata turistica, prima ancora che sportiva, organizzato dalla Società Ciclistica Alfredo Binda, la stessa che ogni anno allestisce la Tre Valli Varesine dei professionisti e che dieci anni fa “governò” il campionato del mondo di ciclismo.

In questo articolo segnaliamo il programma di massima – giorno per giorno – per quanto riguarda l’ambito sportivo. In rosso gli eventi agonistici (prove e gare), quelli per i quali è prevista anche la chiusura delle strade. Nei prossimi giorni pubblicheremo con esattezza orari e viabilità di cronometro e staffetta. In calce all’articolo invece trovate le quattro parti del percorso della Gran e Medio Fondo raccontate nel dettaglio.

MERCOLEDI’ 29 AGOSTO

10 – 18: Verifica iscrizioni e ritiro numeri

14 – 16: Prova percorso Cronometro individuale (Varese – Valganna)

17: Briefing tecnico per Cronometro individuale

18,30 – 20: Cerimonia di Apertura (piazza Repubblica)

GIOVEDI’ 30 AGOSTO

9-12,30 – 14-18: CRONOMETRO INDIVIDUALE

18,30: Premiazioni Cronometro Individuale

VENERDI’ 31 AGOSTO

9 – 17: Verifica iscrizioni e ritiro numeri

14,30 – 15,30: Breafing tecnico per gara Staffetta a squadre

17,30: Prova percorso Staffetta a squadre (Varese centro)

18,30 – 19,30: STAFFETTA A SQUADRE

19,30: Premiazioni gara Staffetta a squadre

20,30: Cena

SABATO 1 SETTEMBRE

9 – 18: Verifica iscrizioni e ritiro pettorali

15 – 16: Breafing tecnico per gara in linea

DOMENICA 2 SETTEMBRE

7,30 – 15,30: GRAN FONDO E MEDIO FONDO

12: Apertura Pasta Party

14: Inizio Premiazioni

Al termine: Cerimonia di Chiusura (piazza Repubblica)

Per le strade chiuse domenica, cliccate sui link seguenti