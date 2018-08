Mondiali di gran fondo: superati i 2mila iscritti

Le iscrizioni al prossimo Mondiale di Gran Fondo di ciclismo, che si terrà a Varese tra il 30 agosto e il 2 settembre, hanno avuto una impennata nell’ultima settimana, dopo la presentazione dell’evento tenutasi alle Ville Ponti.

Lo comunica la Varese Sport Commission, ufficio della Camera di Commercio che sostiene l’evento e affianca gli organizzatori della “S. C. Binda”. A quattro settimane dalla disputa delle gare, il numero di atleti iscritti ha valicato quota 2000, con l’89% dei partecipanti che arriverà dall’estero. In particolare, fino a oggi, sono oltre 40 le nazioni rappresentate con Gran Bretagna e Australia a fare la parte del leone.

Numeri che vanno nella direzione auspicata dagli organizzatori, quella cioè di avere quasi 3mila partecipanti alle gare e, di conseguenza, circa 5mila persone (ai corridori vanno aggiunti coniugi, figli e amici) pronte a raggiungere Varese e la sua provincia per la Gran Fondo iridata. Secondo le stime, ogni ospite trascorrerà una media di tre notti nelle strutture della zona.

Notizie e numeri commentati con soddisfazione dai principali promotori. «I dati evidenziano come gli eventi sportivi possano generare importanti ricadute per il tessuto ricettivo, con un indotto economico immediato e un ritorno importante di promozione anche per il futuro» è il parere di Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio. «Crediamo sia importante sostenere questo genere di manifestazioni sportive che rappresentano sempre di più dei formidabili attrattori turistici; ora l’auspicio è che la città e gli imprenditori sappiano cogliere al meglio l’opportunità».

A proposito di “città”, va registrato anche l’intervento del sindaco Davide Galimberti: «Grazie alla sinergia con Camera di Commercio e Società Ciclistica Binda, Varese ospiterà un importante evento sportivo che valorizza il territorio dal punto di vista turistico. Sarà nostro impegno assicurare ai numerosi atleti e ai loro accompagnatori un’accoglienza di primo ordine».

Chiusura per Renzo Oldani, presidente della “Binda” che dopo il Mondiale Gran Fondo organizzerà la Gran Fondo Tre Valli e la 98a Tre Valli Varesine, quest’ultima gara per professionisti: «La macchina organizzativa dei mondiali è avviata: noi siamo pronti a organizzare un evento di grande impatto non solo sul piano sportivo ma anche su quello turistico, Siamo certi che ancora una volta il territorio varesino saprà mostrarsi in tutta la sua bellezza».