Mondiali Gran Fondo – Tempi e percorso: 1) da Varese a Brusimpiano

Domenica 2 settembre Varese e il nord della provincia ospitano la prova in linea dell’UCI 2018 Gran Fondo World Championship, il campionato mondiale di ciclismo amatoriale con oltre 2.500 atleti al via. Su VareseNews trovate orari di passaggio e strade utilizzate per la corsa. Abbiamo suddiviso il percorso in diverse tranche per dare informazioni più dettagliate.

DA VARESE AL CERESIO

I primi 35 chilometri della corsa che assegna i titoli iridati di gran fondo si snodano su un percorso che tocca la Valganna, la zona dell’Alpe Tedesco, la parte nord della Valceresio e un buon tratto della costa varesotta del lago di Lugano.

COMUNI E FRAZIONI

La gara scatta da Varese (in via Sacco) a partire dalle ore 7,30. Le partenze saranno scaglionate per gruppi di età: i contingenti sono distanziati di 7′. I corridori si dirigeranno verso la Valganna per lambire Induno Olona e raggiungere l’abitato di Ganna. Da lì si attaccherà la salita dell’Alpe Tedesco: dopo lo scollinamento (789 m) si scenderà verso Cavagnano, Cuasso al Monte e Cuasso al Piano. Il gruppo entrerà quindi a Porto Ceresio per poi costeggiare il lago fino a Brusimpiano e da lì salire alla Madonna di Ardena (451 m).

LA GARA

Il primo tratto del percorso è identico sia per la gran fondo sia per la medio fondo, quindi il computo dei chilometri è lo stesso. Il tracciato prevede poca pianura – all’interno della città di Varese – per poi iniziare ad ascendere leggermente verso Valganna. Poi si attaccherà la prima vera salita, quella dell’Alpe Tedesco che scollina nel punto con la maggiore altitudine dell’intera prova. I più forti saranno già all’attacco, ma il tratto successivo favorirà gli specialisti della discesa, lunga e in certi punti non semplice.

ORARI CHIUSURE* – Comune per comune

VARESE: dalle 07,00 alle 9,11

(vie Sacco, Marcobi-Mte Grappa, Veratti, Aguggiari, Ippodromo, Valganna)

INDUNO OLONA: dalle 07,06 alle 9,20

(via Valganna, SS233)

VALGANNA: dalle 07,13 alle 9,37

(SS233, via Roma, SP29/salita Alpe Tedesco)

CUASSO AL MONTE: dalle 07,26 alle 10,18

(SP29, via al Deserto, fraz. Cavagnano, Cuasso al M., fraz. Borgnana, Cuasso al P.)

PORTO CERESIO: dalle 07,43 alle 10,24

(vie Cuasso, Cantine, Casamora)

BRUSIMPIANO: dalle 07,47 alle 10,49

(vie Varese, Thomas, Bagattini, Ferrari, Santuario, fraz. Ardena)