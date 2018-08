Mondiali Gran Fondo – Tempi e percorso: 2) da Brusimpiano a Mesenzana

Domenica 2 settembre Varese e il nord della provincia ospitano la prova in linea dell’UCI 2018 Gran Fondo World Championship, il campionato mondiale di ciclismo amatoriale con oltre 2.500 atleti al via. Su VareseNews trovate orari di passaggio e strade utilizzate per la corsa. Abbiamo suddiviso il percorso in diverse tranche per dare informazioni più dettagliate.

I SALISCENDI DELLA VALTRAVAGLIA

È soprattutto la Valtravaglia la protagonista del secondo tratto della Gran Fondo, in particolare per chi dovrà affrontare il percorso lungo, con un alternarsi di salite brevi e intense, discese e lo spettacolo del Lago Maggiore. Ben più breve il passaggio della Medio Fondo i cui protagonisti si affacceranno subito sulla Valcuvia.

COMUNI E FRAZIONI

La gara arriva in questa zona da Ardena (territorio di Brusimpiano), attraversa i comuni di Marchirolo e Cugliate Fabiasco e quindi si dirama in due tronconi in località Bosco Valtravaglia.

I partecipanti alla gran fondo si dirigeranno verso l’abitato di Montegrino per poi scendere in direzione di Grantola e da lì a Germignaga (interessando anche Mesenzana e un lembo di Luino). Dopo un tratto sulla riva del Lago Maggiore fino a Porto Valtravaglia, gli atleti attaccheranno la strada che sfiora Sarigo, attraversa Muceno, Brezzo di Bedero, lambisce il Villaggio Olandese. Da lì si prosegue per Roggiano e si scende verso Mesenzana.

Chi invece gareggia nella medio fondo da Bosco Valtravaglia “taglia” direttamente in direzione di Mesenzana.

LA GARA

L’Ardena può fare un po’ di selezione ma non sembra un trampolino di lancio: è lontana dall’arrivo e precede – per la Gran Fondo – una serie di strappi e saliscendi che consigliano di non sforzare troppo la gamba. L’ascesa di Montegrino è fastidiosa così come la discesa che porta a Grantola e sul lago. L’unico tratto di relax è quello – bellissimo – accanto al Verbano, poi le strade della Valtravaglia possono essere buone per gli allunghi, a patto di avere la “gamba”.

ORARI CHIUSURE* – Comune per comune

MARCHIROLO: dalle 08,02 alle 11,01

(via Statale SS233)

CUGLIATE FABIASCO: dalle 08,05 alle 11,14

(SP23 vie Torino, de Amicis, Patrioti, Righini, Piazzetta)

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA: dalle 08,12 alle 11,33

(vie dei Fabi, Campagna, Castendallo, SP23, Bosco)

GRANTOLA: dalle 08,18 alle 11,30

(SP23, vie Bosco, Beverina, Mignani)

MESENZANA: dalle 08,20 alle 12,51

(vie Risorgimento, Vittorio Veneto, Verbano, Copelli, Diaz)

LUINO: dalle 08,23 alle 11,42

(via Gorizia, Ponte Bricco)

GERMIGNAGA: dalle 08,26 alle 11,46

(SS394, vie Stehli, Huber, Mameli)

BREZZO DI BEDERO: dalle 08,29 alle 12,36

(SP69; SP31, via Manzoni, SP43, fraz. Roggiano, fraz. Villaggio Ol.)

CASTELVECCANA: dalle 08,39 alle 12,15

(SP69, SP31, vie Galilei, Campagna, Domo)

PORTO VALTRAVAGLIA: dalle 08,33 alle 12,24

(SP31, via Mediavalle, fraz. Muceno, vie Colombo, 20 settembre)

BRISSAGO VALTRAVAGLIA: dalle 08,54 alle 12,46

(SP43, vie Gaggio, della Froda, Cadorna, Mesenzana)

* La chiusura della strada avviene 30′ prima del passaggio previsto della corsa. La riapertura viene data al transito dell’indicazione “Fine corsa ciclistica”. I tempi sono calcolati secondo le tabelle orarie stilate dagli organizzatori.

