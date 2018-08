Mondiali Gran Fondo – Tempi e percorso: 3) da Mesenzana a Gemonio

Domenica 2 settembre Varese e il nord della provincia ospitano la prova in linea dell’UCI 2018 Gran Fondo World Championship, il campionato mondiale di ciclismo amatoriale con oltre 2.500 atleti al via. Su VareseNews trovate orari di passaggio e strade utilizzate per la corsa. Abbiamo suddiviso il percorso in diverse tranche per dare informazioni più dettagliate.

LO STORICO BRINZIO E LA VALCUVIA

Terminati i saliscendi della Valtravaglia, la Gran Fondo iridata tocca nel suo terzo tratto la più ampia e dolce Valcuvia. Anche qui però non manca una salita importante, quella storica del Brinzio (da Rancio), cara ad Alfredo Binda. Poi si scende, a tratti velocemente, fino a Gemonio.

COMUNI E FRAZIONI

Dopo aver lasciato Mesenzana – dove si ricongiungono Gran Fondo e Medio Fondo – la gara transita da Cassano Valcuvia, sale a Masciago Primo (toccando il territorio di Ferrera) e ridiscende brevemente nel fondovalle a Rancio. Da lì inizia la salita verso Brinzio seguita dal lungo tratto nel bosco fino a Cabiaglio e quindi Orino. Poi in picchiata su Azzio prima e Gemonio poi, sempre immersi nel verde.

LA GARA

Masciago Primo è l’ennesimo strappetto consecutivo. Poi ci sarà poco spazio per recuperare visto che si attacca il Brinzio, tratto un tempo considerato importante. La salita cara a Binda non è certamente un moloch, però è piuttosto lunga e arriva dopo 85 chilometri non semplici. Alla fine – omaggiata la Madonnina patrona dei ciclisti – si potrà finalmente respirare: da lì in poi lungo misto pianura-discesa in cui la velocità conterà quasi sempre di più rispetto alla tecnica.

ORARI CHIUSURE* – Comune per comune

CASSANO VALCUVIA: dalle 08,21 alle 12,55

(Statale SS394)

FERRERA DI VARESE: dalle 08,23 alle 13,04

(SP30, vie Linate, Tre Strade)

MASCIAGO PRIMO: dalle 08,26 alle 13,06

(via per Ferrera)

RANCIO VALCUVIA: dalle 08,27 alle 13,19

(vie per Ferrera, Valganna, Roma, SP62)

BRINZIO: dalle 08,34 alle 13,27

(Madonnina dei Ciclisti, vie Marconi, Monte Rosa)

CASTELLO CABIAGLIO: dalle 08,43 alle 13,37

(SP45)

CUVIO: dalle 08,47 alle 13,46

(SP45)

ORINO: dalle 08,47 alle 13,50

(SP45, vie Europa, Cadorna)

AZZIO: dalle 08,50 alle 13,52

(SP45 vie Cadorna, Vittorio Veneto)

GEMONIO: dalle 08,52 alle 14,05

(SP45, vie Castelli, Verdi, rotatoria per Caravate – cimitero)

* La chiusura della strada avviene 30′ prima del passaggio previsto della corsa. La riapertura viene data al transito dell’indicazione “Fine corsa ciclistica”. I tempi sono calcolati secondo le tabelle orarie stilate dagli organizzatori.

