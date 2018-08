Mondiali Gran Fondo – Tempi e percorso: 4) da Caravate a Varese

Domenica 2 settembre Varese e il nord della provincia ospitano la prova in linea dell’UCI 2018 Gran Fondo World Championship, il campionato mondiale di ciclismo amatoriale con oltre 2.500 atleti al via. Su VareseNews trovate orari di passaggio e strade utilizzate per la corsa. Abbiamo suddiviso il percorso in diverse tranche per dare informazioni più dettagliate.

DA UN LAGO ALL’ALTRO, E POI ALL’ARRIVO

Conclusi i saliscendi delle celebri Valli Varesine, i corridori di Gran e Medio Fondo tornano sui laghi per l’ultima parte di gara. Prima si sfiora il Maggiore (anche se la strada lacuale non sarà interessata), poi si “vira” verso il lago di Varese, raggiunto a Bardello e costeggiato fino alla Schiranna. Da lì si sale per l’ultimo sforzo, fino al traguardo nel cuore della Città Giardino.

COMUNI E FRAZIONI

Conclusa la Valcuvia a Gemonio, il percorso tocca Caravate e Sangiano prima di attraversare i comuni che si affacciano sul Verbano: nell’ordine Monvalle, Besozzo e Brebbia. L’inversione di marcia in direzione di Varese avviene nella zona di Malgesso: da lì si raggiungono Bardello e Gavirate. I corridori pedaleranno sulla sponda Nord del lago attraverso Voltorre, Oltrona, Calcinate del Pesce e, dalla Schiranna, si risalirà verso il centro di Varese.

LA GARA

Le salite più difficili sono alle spalle ma i chilometri nelle gambe si fanno sentire: ecco perché tratti piuttosto pianeggianti come quelli che compongono questo quarto e ultimo settore possono comunque sparigliare le carte. Per fare risultato però, bisognerà avere ancora fiato e forze per il gran finale: dal lago a via Sacco la salita non è da sottovalutare e i punti per un ultimo attacco sono molteplici. Chi vuole vincere, deve studiarli bene.

ORARI CHIUSURE* – Comune per comune

CARAVATE: dalle 08,58 alle 14,07

(vie XX Settembre, XXV Aprile)

SANGIANO: dalle 09,02 alle 14,19

(vie IV Novembre, Colombo, Mameli, Garibaldi, Cadorna, Diaz)

MONVALLE: dalle 09,05 alle 14,24

(vie Volta, IV Novembre, Rimembranze, Ferraris)

BESOZZO: dalle 09,05 alle 14,26

(SP32, via Massino)

BREBBIA: dalle 09,10 alle 14,36

(vie Monte Nero, Mazzini, Garibaldi, SP32, del Ponticello)

MALGESSO: dalle 09,15 alle 14,44

(viale Industria, vie Piave/Sovrappasso, Cavour, Bardello, Varese)

BARDELLO: dalle 09,20 alle 14,52

(vie Masaccio, SP35, SP23, vie XXV Aprile, Roma, Quaglia, SP50 per Gavirate)

GAVIRATE: dalle 09,22 alle 15,06

(SP50, SP1, vie al Chiostro, Rovera, Calcinate)

VARESE: dalle 09,30 alle 15,30

(SP1 Calcinate, vie Vigevano, Macchi, Dezza, Maestri del lavoro, Daverio – Coop – Talamoni, Corridoni, Trentini, Ghiringhelli, piazza Libertà, vie XXV Aprile, Sanvito, Sacco – ARRIVO)