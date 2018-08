Mondiali Gran Fondo – Tempi e percorso della gara a cronometro

Dal 29 agosto al 2 settembre, Varese e il nord della provincia ospitano l’UCI 2018 Gran Fondo World Championship, il campionato mondiale di ciclismo amatoriale con oltre 2.500 atleti al via. Su VareseNews trovate orari di passaggio e strade utilizzate per la corsa. In questo articolo trovate le segnalazioni per la gara a cronometro che si disputa giovedì 30 agosto.

ORARIO CHIUSURA STRADE

Prove: mercoledì 29. Chiusura dalle 14 alle 16.

Gara: giovedì 30. Chiusura: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18.

PERCORSO

Sono tre i comuni interessati alla prova a cronometro del Mondiale Gran Fondo: Varese, Induno Olona e Valganna. In quest’ultima località avviene l’inversione, dopo la quale si tornerà verso il capoluogo praticamente sullo stesso percorso. La differenza maggiore tra andata e ritorno è “l’escursione” (all’andata) verso la tangenziale Est. In tutto i corridori percorreranno 22 chilometri: l’inversione a Ganna avverrà all’incirca al chilometro 12.

VARESE

Ippodromo (Partenza) – via Albani – via G. Ferraris – via E. Butti – viale Valganna – Viadotto Valganna/Tangenziale Est – SS233 Viale Valganna

INDUNO OLONA

SS233 Viale Valganna – via Olona – Via Tabacchi – SS233 – Galleria Grotte Valganna – SS233 – Galleria Bregazzana – SS233

VALGANNA

SS233 – Inversione di marcia prima di rotatoria Ganna

INDUNO OLONA

SS233 – Galleria Bregazzana – SS233 – Galleria Grotte Valganna (primo e secondo tratto) – SS233 – Viale Valganna

VARESE

Viale Valganna – via G. Ferraris, via F. Albani, Largo Martiri della Libertà (Ippodromo): ARRIVO