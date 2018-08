Mondiali Gran Fondo – Tempi e percorso della staffetta a squadre

Dal 29 agosto al 2 settembre, Varese e il nord della provincia ospitano l’UCI 2018 Gran Fondo World Championship, il campionato mondiale di ciclismo amatoriale con oltre 2.500 atleti al via. Su VareseNews trovate orari di passaggio e strade utilizzate per la corsa. In questo articolo trovate le segnalazioni per la gara di staffetta a squadre che si disputa venerdì 31 agosto nel cuore di Varese.

LA GARA

La staffetta a squadre si disputa nel pieno centro di Varese, sul cosiddetto “ring di via Copelli” (percorso in direzione opposta al traffico automobilistico) con un’appendice – quella di via Metastasio – che porta i corridori fino al ponte-rotatoria al di sopra di viale Europa. Il circuito misura 2,4 chilometri con un dislivello – tra il punto più basso e quello più alto – di 30 metri. La formula dovrebbe garantire parecchio spettacolo: 25 al massimo le squadre al via, con quattro corridori ciascuna (almeno un uomo e almeno una donna; ci sono imposizioni per le classi di età).

gyg

GLI ORARI

Dalle 17,30: ricognizione sul percorso dei concorrenti

Dalle 18,30: STAFFETTA A SQUADRE

Dalle 19,30: Premiazioni al Race Village (p.zza Repubblica)

CHIUSURA STRADE

Via Sacco: dalle 13,30 alle 22

Percorso: dalle 17 alle 21

(Via Sacco – via Bernascone – via S. Francesco d’Assisi – via Lonati – piazza della Motta – via Metastasio (discesa) – rotatoria/ponte sopra viale Europa – via Metastasio (salita) – viale Sant’Antonio – via Solferino (breve tratto) – via Copelli – via Verdi – via Sacco).