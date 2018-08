Mondiali junior e universitari: il Varesotto fa il pieno di convocazioni

Nuovo giro di convocazioni con tanti volti varesotti per le nazionali di canottaggio, disciplina che continua a portare alla ribalta gli atleti della nostra provincia. Non si sono ancora spenti gli echi degli Europei (dove Andrea Micheletti ha vinto l’oro e Sara Bertolasi il bronzo) che è già tempo di pensare ai Mondiali Junior e ai Mondiali Universitari.

La rassegna iridata giovanile è in programma a Racice in Repubblica Ceca, con ben 55 atleti convocati dal dt dell’Italia Franco Cattaneo. Un lungo elenco nel quale spiccano i nomi di quattro ragazzi di casa nostra, in rappresentanza di altrettanti club. Nicolò Carucci della Gavirate – argento agli Europei – sarà schierato sul doppio (insieme a Carrettin, SC Giudecca); Davide Verità della Canottieri Monate – campione europeo junior – remerà sul quattro con (insieme a Sabbatino, Dini, Apuzzo e al timoniere Calder) mentre Matteo Pedron (Arolo) è convocato sul quattro di coppia (con Cella, Sartori e Tonelli). In campo femminile invece troviamo Benedetta Bulgheroni (Varese) a rappresentare il club della Schiranna sulla barca ammiraglia, l’otto.

Da Glasgow a Pechino, sede dei Mondiali Universitari, è invece il percorso che verrà effettuato da Ilaria Broggini e Veronica Calabrese, reduci dall’8a posizione ottenuta agli Europei. Le due atlete della Canottieri Gavirate faranno equipaggio a sé nel due senza, ma sulle acque pechinesi dovranno affrontare un doppio impegno. Ilaria e Veronica, già stabilmente inserite nella nazionale maggiore, saranno infatti imbarcate anche sull’otto.