Mondiali di Plovdiv, confermata la “flotta” varesina

Tante conferme per il remo varesotto nelle convocazioni del direttore tecnico della nazionale, Franco Cattaneo, per i prossimi mondiali in programma a Plovdiv, Bulgaria, tra il 9 e il 16 settembre.

I selezionatori dell’Italia hanno infatti chiamato tutti gli atleti della nostra provincia già schierati nelle precedenti manifestazioni internazionali disputate quest’anno: dalla Coppa del Mondo agli Europei passando per le rassegne universitarie e altre ancora.

Sette in tutto i campioni legati a Varese che remeranno sulle acque bulgare, con il settore maschile “ridotto” (in questo momento) al solo Andrea Micheletti, oro agli europei nel quattro di coppia pesi leggeri. Oltre all’isprese, tesserato per le Fiamme Oro, ci sono dunque sei ragazze considerando come “nostrana” anche la siciliana di Galliate Lombardo, Giulia Mignemi, attualmente in forza alla società catanese Aetna e recentissimo argento ai Mondiali universitari. Giulia del resto è anche integrata nel college di canottaggio dell’Insubria.

La Canottieri Gavirate riporterà in azzurro il suo tris di giovani stelle: Federica Cesarini è ormai una certezza tra i pesi leggeri (quinta nella finale degli Europei sul doppio con Rodini: probabile che l’equipaggio iridato sarà lo stesso) mentre Ilaria Broggini e Veronica Calabrese stanno continuando a consolidare la propria esperienza internazionale e saranno in acqua anche in Bulgaria.

Di esperienza ne ha da vendere invece la bustocca Sara Bertolasi (foto in alto), oggi tesserata per la Canottieri Milano, tornata alla grande all’agonismo con un bronzo europeo da urlo. E nel gruppone azzurro torna nuovamente anche Chiara Ondoli, l’angerese di 23 anni cresciuta alla De Bastiani e poi volata a Seattle per studiare e fare sport alla University of Washington. Ondoli oggi gareggia per l’Aniene ed è tornata in azzurro a Glasgow dove è stata settima sul quadruplo.

Per il momento lo staff azzurro non ha ancora definito gli equipaggi con cui i convocati scenderanno in acqua, anche se è probabile che siano gli stessi dell’esperienza europea. Chi ha più necessità di cambiare è proprio Micheletti, visto che il quattro leggero non sarà barca olimpica a Tokyo a differenza del doppio, ma la concorrenza è davvero molto alta. Possibile invece che Broggini e Calabrese vengano inserite sull’otto, ma appunto è ancora tutto da definire.