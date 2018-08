Il MongolRally di Ottavio Missoni prosegue verso il Kazakistan

La pandina 4×4 di Ottavio Missoni ed Enrica Fugazzola procedere spedita alla meta del MongolRally attraverso paesaggi da favola, tramonti nel deserto e città magiche.

Oggi sono in viaggio da Tashkent destinazione Kazakistan, con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia dovuta alla sosta forzata sul Mar Nero per problemi, risolti fortunatamente, nell’imbarco sul traghetto.

Pariti il 16 luglio da Varese, Ottavio ed Enrica, hanno in previsione di arrivare a metà agosto in Mongolia, preferendo strade alternative all’autostrada che li ha portati a visitare il modernissimo centro culturale Heydar Aliyevdi di Baku, in Azerbaigian, “La porta dell’inferno” in Turkmenistan, un cratere infuocato che brucia da 45 anni e la città si Samarcanda lungo l’antica via della seta.

Tutte le foto del viaggio sono sulla pagina Facebook e dal profilo Instagram. La loro raccolta fondi, prevista per la gara, sarà a favore di due associazioni: Onlus Mariana e Cool Earth».