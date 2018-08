Morlacchi e Barlaam: fenomeni a Dublino

(Foto Augusto Bizzi – finp.it)

Grande serata per i colori della Polha e per tutta l’Italia, la terza di finale dei campionati Europei di nuoto paralimpico a Dublino.

Nella sera di Ferragosto a prendersi il palcoscenico sono Federico Morlacchi e Simone Barlaam. I due atleti della Polha Varese fanno doppietta nei 100 farfalla S9: oro per Morlacchi, argento per Barlaam.

Tutto a 24 ore da un’altra impresa, nei 100 stile libero, con l’oro per Barlaam e il bronzo per Morlacchi.

Oro anche per Arjola Trimi, sempre della Polha, che arriva davanti a tutti nei 50 rana SB3, mentre si mette al collo il bronzo Alessia Berra, terza nei 50 stile libero S12.

Finalmente arriva la medaglia anche per Martina Rabbolini: la bustocca è terza nei 400 stile libero, dietro all’altra azzurra Cecilia Camellini.

Arriva ancora ai piedi del podio Fabrizio Sottile nei 50 stile libero S12, dietro al terzetto ucraino dominatore di categoria. Quarto posto anche per Arianna Talamona nei 100 rana SB5, che prova a reagire dopo la grande beffa.

La serata è stata in ogni caso trionfale per l’Italia, che mantiene il secondo posto nel medagliere dietro l’Ucraina: per la spedizione azzurra le medaglie sono 35 con 13 ori, 12 argenti e 10 bronzi.

Carlotta Gilli si conferma la migliore al mondo nei 200 misti S13, migliorando il record del mondo di oltre un secondo e conquistando l’oro. Conquistano il gradino più alto del podio anche Francesco Bocciardo nei 100 rana S4 ed Efrem Morelli nei 50 rana SB3.

Secondo posto e medaglia d’argento per Salvatore Urso nei 400 stile libero S11, Marco Dolfin nei 100 rana SB5, mentre nei 100 rana SB4 arrivano seconda e terza Giulia Ghiretti e Monica Boggioni.

Brilla ancora Xenia Palazzo, d’argento nei 50 stile libero S8, Stefano Raimondi conquista invece il bronzo nei 400 stile libero S10.