Morosoccer: birra e griglia alla sagra del calcio

Gli ingredienti ci sono tutti: sport, griglia, birra e beneficenza. Tutto raggruppato in quattro serate, da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre.

Tutto questo è Morosoccer – la sagra del calcio. Un torneo-evento organizzato dalla squadra affiliata Csi dei Bidone all’oratorio di Morosolo a Casciago.

A fare da sfondo alla festa il torneo di calcio con 16 squadre a giocarsi il primo posto tra una birra e un prestigioso piatto preparato dalla cucina.

Tanto sport, compreso un torneo per i bambini la domenica mattina e il 3vs3 di basket la domenica pomeriggio, ma anche tante attività collaterali come il concorso di Malto Gradimento per gli appassionati della birra.

La beneficenza non sarà una parte secondaria: si potranno acquistare i biglietti della lotteria: parte del ricavato verrà destinato all’associazione Millepiedi Onlus.

Questo il programma dettagliato della festa: