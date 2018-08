“Morosoccer – la sagra del calcio” festeggia la decima edizione

L’ASD Ciemme Bidone, società calcistica di Morosolo Casciago attiva nei tornei del CSI, è pronta a dare il vita alla decima edizione di “Morosoccer – La Sagra del Calcio”.

La manifestazione, nata come “semplice” torneo e poi impreziosita da un numero sempre maggiore di eventi collaterali, si articola quest’anno su ben quattro serate: si comincia giovedì 30 agosto​ e si finisce domenica 2 settembre​.

“Morosoccer” si tiene negli spazi e sui campi dell’oratorio di piazza Giovanni XXIII a Morosolo ​(frazione del comune di Casciago), con molte aree al coperto in modo da proseguire anche in caso di maltempo. L’ingresso resterà libero e gratuito per tutto l’arco della manifestazione; i bambini sono i benvenuti con alcune aree giochi a loro destinate.

SUI CAMPI SPORTIVI ​- Il calcio, innanzitutto, con il torneo a sette giocatori​ che vede iscritte 16 squadre. La competizione è intitolata per la terza volta a Dante Parietti e inizierà giovedì 30 alle ore 20 con le prime quattro gare. Squadre in campo alle 20 anche venerdì, mentre sabato il programma calcistico scatta alle 14. Domenica 2 settembre i quarti di finale (dalle 14), le semifinali (dalle 18) e le finali (dalle 21).

Calcio anche per bambini​ alla domenica – ore 9,30 – con un torneo organizzato in collaborazione con l’Asd Cas.Mo. A seguire, dimostrazione sportiva con i ragazzi della Asd Il Millepiedi​.

Sotto canestro​ invece l’appuntamento è per le 14 di domenica 2, con il torneo di basket 3 contro 3.

GAMBE SOTTO AL TAVOLO​ – Il banco gastronomico di Morosoccer si conferma particolarmente fornito. In ogni momento​ della festa saranno disponibili salamelle, tomini, patate fritte oltre al servizio bar. Da venerdì in avanti via anche ai piatti speciali:​ costine (venerdì sera), panino pit beef (sabato sera), picanha (domenica a pranzo), stinco BBQ (domenica sera, su prenotazione).

SU E GIU’ DAL PALCO​ – L’accompagnamento musicale di Morosoccer coprirà due serate, con avvio alle ore 21. Venerdì ci sarà la musica country dei Chaltrones Original Country​ e dei Jack & Jack​ (con pedana in legno); sabato invece toccherà al folk dei Bei Folki​.

CONCORSO HOMBREWERS​ – Per il secondo anno consecutivo, Morosoccer ospita il Concorso Malto Gradimento, gara per birrai casalinghi (homebrewers) organizzata dall’omonimo blog. Il concorso è giunto alla settima edizione, si terrà sabato pomeriggio con proclamazione e premiazioni a partire dalle 17,30.

A FIN DI BENE​ – L’ASD Bidone destinerà come sempre gran parte del ricavato ad attività benefiche e sociali. L’incasso della lotteria (estrazione: domenica ore 18) andrà interamente a favore della Onlus “Il​ millepiedi​”. Sempre domenica (ore 15) si terrà il torneo di burraco a favore della APD Vharese​.

IL SALUTO DEL SINDACO​ – Andrea Zanotti​, sindaco di Casciago, dà il benvenuto a tutti coloro che parteciperanno a Morosoccer: «Si chiude la stagione estiva della comunità di Casciago con due settimane di festa a Morosolo. Un mix tra vecchie e nuove tradizioni: la Sagra Settembrina che si rinnova con i valori di amicizia e solidarietà e che fa vivere il paese e lo unisce (il secondo fine settimana di settembre) e Morosoccer, una festa che diverte e fa divertire con finalità sportive, solidali e positive. Un bel modo per chiudere un programma partito a giugno e ricco di eventi, che ha in Sant’Eusebio il suo culmine, ma è fatto anche di tante altre iniziative».

INFO:​ asdbidone@gmail.com – MAPPA​: clicca qui – Evento​ FB​: clicca qui