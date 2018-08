Morosolo si prepara per la festa del paese

Morosolo fa festa. Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre, con due appendici lunedì 10 e mercoledì 12, la Parrocchia Sant’Ambrogio (che fa parte della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio) festeggia.

Dopo la tre giorni (più uno) di Morosoccer, l’oratorio di Morosolo sarà il centro della festa del paese più tradizionale. Si parte mercoledì 5 settembre alle 21 in oratorio con la “Serata immagini” durante la quale verrà proiettato un film a sorpresa. Giovedì 6 settembre alle 15 inizio adorazione eucaristica, alle 17.30 riposizione e Messa e alle 20 via al torneo quadrangole “squadre miste” di pallavolo.

Venerdì 7 settembre “Una festa allargata”: alle 17 Messa presso la cappelletta dell’Addolorata a chiusura della settimana di oratorio estivo, alle 20 l’attesissima risottata per per tutti attorno alla chiesa: tutto gratuito, sulle tavolate offerto dalla comunità e dai volontari che lavorano senza sosta per la riuscita dell’evento.

Sabato 8 settembre “La vigilia”: alle 15 le confessioni presenti due sacerdoti, alle 17.30 S. Messa vigiliare, alle 18 Quadrangolare “squadre miste” di pallavolo, alle 19.30 cena insieme e alle 21 serata musicale. Domenica 9 settembre è il momento della festa: alle 10 S. Messa solenne, alle 16.30 benedizione dei “Canestri” e incanto, dalle 17 giochi per ragazzi con animatori dell’oratorio, alle 19.30 cena insieme, alle 21 via alla serata musicale e alle 22 le finali del quadrangolare “squadre miste” di pallavolo. Lunedì 10 settembre alle 20.30 S. Messa per i defunti in chiesa, mentre mercoledì 12 settembre “Gita pellegrinaggio a Bra”.

Sabato e domenica funzioneranno bar, fornita cucina, pesca di beneficenza.

