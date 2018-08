E’ morta Aretha Franklin

E’ morta il 16 agosto 2018 Aretha Franklin, voce indimenticabile e icona mondiale della musica gospel, soul e R&B.

Nata a Memphis nel 1942, Aretha Louise Franklin aveva 76 anni.

Era soprannominata “La Regina del Soul” o “Lady Soul” per la sua capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa cantasse, e per le sue enormi qualità vocali.

Nella sua vita si è aggiudicata ben ventuno premi Grammy, e il 3 gennaio 1987 è stata la prima donna a entrare a far parte della Rock and Roll Hall of Fame.

TRa i suoi brani più noti “Natural Woman”, “Respect”, “I Say a Little Prayer”. Qui sotto, il video quando cantò “A Natural Woman” davanti al presidente degli Stati Uniti Barack Obama.