E’ morto Francesco Nizzolini, storico maestro della Filarmonica

Una grande perdita per Besozzo. Nella mattina di oggi, martedì 21 agosto, è scomparso Francesco Nizzolini, storico membro e Maestro della Filarmonica.

Residente a Masnago, aveva 76 anni e dopo una lunga attività come Maestro e responsabile della scuola allievi, attualmente collaborava nella direzione artistica della Filarmonica di Besozzo. Fu l’ideatore, tra gli altri, della scuola civica di musica di Besozzo.

“È con grande dolore e dispiacere che apprendiamo di una grossa perdita per noi. – scrivono sulla pagina Facebook della Filarmonica – Purtroppo questa mattina ci ha lasciato il Maestro e amico Francesco Nizzolini. Grande cultore della musica e musicista. Compagno di concerti, servizi, feste e momenti di grande allegria che, grazie alla sua persona, ha saputo portare avanti con maestria un gruppo di persone che a lui piaceva chiamare e sottolineare come amici della musica: la filarmonica, la sua! Lascia un profondo segno e ricordo indelebile in noi. La nostra filarmonica lo ringrazia per la sua devozione, esperienza, presenza, sapere e sincero legame che da decenni lo ha legato a noi. Ci stringiamo attorno alla famiglia e uniamo al loro il nostro dolore”.