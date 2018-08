È morto l’ex portiere del Varese Carlo della Corna

È morto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 agosto Carlo della Corna, storico portiere del Varese, protagonista della stagione del 1973/74 in cui la squadra conquistò per l’ultima volta la serie A.

Nato a Monza nel 1952, fu portiere del Varese sino 1977 poi divenne portiere all’Udinese che con lui passò dalla serie C alla serie A. Altre esperienze furono anche al Perugia, Como, Erbese e Pavia, per poi seguire con successo la carriera di allenatore.