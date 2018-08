Movimentava i bagagli di facoltosi viaggiatori e li “alleggeriva”

Era addetto alla movimentazione dei bagagli nell’area dei voli privati allo scalo di Malpensa Aveva a che fare con valigie di facoltosi passeggeri.

Ci “buttava un occhio” per capire cosa gli stesse passando per le mani e, qualche volta, quelle mani le ha affondate tra biancheria intima e abiti costosi per sottrarre gioielli, orologi e borse di prestigiose firme.

È quanto sostengono gli agenti della Polizia di Frontiera che, dopo alcune denunce presentate da un’importante società di gestione di voli privati, hanno fermato un trentanovenne italiano.

Grazie ad una articolata attività investigativa, nella serata di domenica gli agenti sono intervenuti dopo che l’uomo aveva appena rubato una considerevole somma di denaro e una elegante borsetta, opera del famoso stilista malaysiano Jimmy Choo.

La successiva perquisizione dell’abitazione del dipendente aeroportuale ha consentito di ritrovare e sottoporre a sequestro un vero e proprio tesoro, fatto di orologi “Rolex”, collane di perla “Chanel”, altri accessori femminili di valore, nonché una considerevole somma in denaro contante.

Il lavoratore è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato mentre è stato sospeso in via cautelativa il suo tesserino di accesso alle aree interne dello scalo aereo, in attesa della definitiva revoca da parte della Direzione aeroportuale.