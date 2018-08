Da Muceno a Dumenza lungo la 3V a piedi

Protagonista per buona parte del cammino è il lago Maggiore. La salita alla canonica di Brezzo di Bedero ha una sua ragione per scoprire un angolo incantevole, ma anche per trovare il delizioso belvedere subito sotto i prati di fronte alla chiesetta.

Lasciati i boschi e i forti dislivelli che dalla Valcuvia ci hanno portati fino al lago Maggiore, la settima tappa potrebbe esser definita di trasferimento. Diciassette chilometri da Muceno a Dumenza passando per Germignaga e Luino. Unico elemento di disturbo è l’asfalto che ci accompagna per quasi tutto il cammino.

La Valtravaglia più che di paesi veri e propri è popolata di piccoli borghi e frazioni. Porto Valtravaglia non fa eccezione e la tappa parte proprio da uno dei suoi piccoli agglomerati: Muceno. Per l’esattezza di lato al vecchio circolo. Il percorso è ben segnalato tutto tutto il percorso ad eccezione di qualche punto dentro Luino in cui occorre fare molta attenzione.

In effetti è un percorso quasi urbano perché si cammina lungo le strade anche se la scelta è quella di preferire vie poco transitate.

Rispetto al periodo di nascita di questo trekking le cose sono molto cambiate ed è un piacere vedere gli spazi attrezzati sul lago sia a Germignaga che a Luino. I due centri sono diventati meta di un buon turismo e tutta l’area si è popolata di una nuova forma di ricezione turistica come la casa in Airbnb.

Uno dei problemi seri della Via Verde Varesina sono proprio le accoglienze perché non esistono rifugi ed ostelli. Quindi occorre trovare pensioni, agriturismi o stanze attraverso la sempre più popolare piattaforma. I prezzi in ogni caso non sono bassi proprio perché c’è una forte domanda ormai durante tutto l’anno.

Dumenza è un punto importante per il proseguo del trekking perché da lì si sale al monte Lema e poi si prosegue lungo la Val Dumentina e la Val Veddasca, altri gioielli del Varesotto. Dumenza stessa ha tanti aspetti di buon interesse a partire dall’incantevole chiesa di san Giorgio. Nel suo comune si trova la comunità monastica dei benedettini e un rifugio, il Dumenza, verso l’Alpe Pradecolo, collocata in una posizione incantevole e comoda per raggiungere la vetta del Monte Lema oltre quota 1.600, l’Alpone e Curiglia.

Da Muceno si percorre la sp 31 e da lì poi, attraverso strade collaterali, si sale alla collegiata di San Vittore martire godendo di una bella vista sul lago Maggiore.

Da lì si scende a Germignaga dove consigliamo di arrivare alla colonia elioterapica per poi procedere sul lungo lago e il parco il boschetto. In fondo a questo si passa sul ponte sul Tresa arrivando così a Luino. Si procede sul lungolago fino a piazza Garibaldi per poi svoltare a destra fino ad arrivare a Creva. Dalla frazione si inizia a salire per abbandonare Luino e in pochi chilometri si giunge a Longhirolo e poi Torbera e infine a Dumenza.

Quasi 200 chilometri nel cuore delle Prealpi Varesine.

Negli anni’80 del secolo scorso anche il territorio della provincia di Varese ha visto accrescere l’attenzione alla tematica del trekking sulle prealpi di confine. Proprio per rispondere a questa esigenza, è in questo periodo (1984) che l’allora Ente Amministrazione Provinciale di Varese con la collaborazione delle sezioni del Club Alpino Italiano di Germignaga, Laveno Mombello, Luino, Varese e dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Luino ideava un itinerario di trekking di più giorni attraverso i laghi e le prealpi varesine, decidendo di chiamarlo: ” sentiero 3V – Via Verde Varesina”.

