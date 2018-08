Muore travolta dall’auto guidata dal marito

Tragedia alla vigilia di Ferragosto a Biandronno: una donna di 63 anni è morta rimanendo travolta dall’auto guidata dal marito.

Il fatto è avvenuto attorno alle 11.30 nella frazione di Cassinetta in una via secondaria e senza uscita.

Villette a schiera, in una zona residenziale la cui tranquillità è stata squarciata dal suono delle ambulanze.

Da una prima dinamica sembra che i coniugi stessero rincasando dopo la spesa. Giunti di fronte alla loro abitazione la donna, scesa dall’auto per aprire il cancello e dopo aver fatto alcuni passi lungo la rampa è stata travolta dall’utilitaria guidata dal marito.

Il peso dell’auto, sfuggita al conducente. ha ucciso la donna poi soccorsa da un’ambulanza e dall’automedica del 118 oltre che da due mezzi dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo con l’autogrù per rimuovere il veicolo e lasciare spazio ai sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La dinamica secondo i carabinieri non lascia dubbi: si è trattato di un incidente.

In tanti fra i residenti hanno assistito alle operazioni di soccorso, alla vigilia di una giornata di festa e tranquillità devastata da questo incidente che ha sconvolto la comunità di Cassinetta.