Nasce il giardino ludico-didattico alla scuola elementare

Nasce a Besnate la nuova area “ludico-didattica” alle scuole elementari. «Era uno dei progetti votati nel bilancio partecipato» ricorda l’assessore Giuseppe Blumetti.

L’intervento tocca l’area verde a fianco alle scuole, che viene riplasmata introducendo nuovi spazi, tra cui un piccolo anfiteatro per attività all’aperto, che si riconosce nella foto sopra. «Stanno lavorando ora, prevediamo di completarla per inizio anno scolastico» spiega il vicesindaco, nelle vesti di delegato ai lavori pubblici.

Non è l’unico cantiere avviato nei dintorni delle scuole: «Stiamo risistemando il cortile d’ingresso delle scuole medie, compresa la sostituzione del portone, e stiamo ristrutturando l’aula didattica sempre alle scuole medie». Mentre alle scuole elementari è in corso la sistemazione, con nuova pavimentazione, del parcheggio esterno.

La sistemazione del parcheggio delle scuole elementari

«Piccole cose, ma che vanno nella direzione di una maggiore vivibilità del paese per cittadini e scuola» commenta Blumetti. L’intervento più cospicuo dell’estate, invece, era già a buon punto a inizio agosto: si tratta del riordino di piazza Santa Maria al Castello (vedi qui), la “balconata” che domina il paese e che si affaccia verso i monti. È stata ridisegnata per offrire più spazio ai pedoni e per adattarsi meglio alle frequenti manifestazioni culturali e ricreative (e Besnate ne offre, anche di alta qualità). È già utilizzabile, mentre l’ultimo tocco sarà l’installazione di un pannello con l’indicazione delle cime alpine che si possono distinguere nei giorni di tempo sereno e cielo terso.

Piazza Santa Maria al Castello a inizio giugno, mentre si completavano gli interventi