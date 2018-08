Fuori tutto: i negozianti rilanciano lo “sbaracco”

Supersaldi, anzi “sbaracco”.

Torna, dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa di “svuota negozi” di fine estate. Nel centro di Varese le attività che aderiscono alla manifestazione proporranno la merce di questa primavera ed estate 12018 a prezzi davvero stracciati: « Io esporrò tutti tra i 10 e i 30 euro – spiega Sara Calzoni, negoziante della Galleria aManzoni che quest’anno si è fatta carico dell’iniziativa in qualità di presidente di Fismo – c’è chi partirà da 5 euro e anche meno. Insomma, svuotiamo i magazzini della merce rimasta invenduta prima di partire con la stagione autunnale».

Dopo il forfait dato dall’associazione “Diamoci una mano varesini”, visto l’ampio consenso ottenuto lo scorso anno, i negozi di Galleria Manzoni hanno preso in mano l’organizzazione e, appoggiandosi alla Confesercenti, si ripresentano per la maxi svendita di fine stagione: « Approfittiamo anche dell’evento ciclistico che porta in città migliaia di persone. Domenica terremo aperto al pomeriggio, in concomitanza con le premiazioni».

Chi e quanti aderiranno all’iniziativa non è certo: « Sappiamo solo chi vorrà esporre fuori dal negozio, sul suolo pubblico, perché occorre fare regolare richiesta al Comune – spiega Sara Calzoni – Per tutti gli altri, basterà mettere un cartello con la dicitura “sbaracco” per aderire all’iniziativa che mette fine a una stagione di saldi comunque positiva. Non ci possiamo lamentare – commenta infatti la presidente di Fismo – i saldi ci hanno permesso di salvare una stagione che era stata un po’ debole. Ora si ricomincia e questo appuntamento ci permette di far conoscere alla clientela anche i nuovi capi. Un bel termometro per capire cosa ci attende».

Sono tre i giorni dello sbaracco: venerdì 31 agosto, sabato 1 e domenica 2 settembre verranno applicati i maxi saldi. Nella giornata di sabato, inoltre, i capi verranno anche esposti all’esterno da parte di quegli esercenti che faranno richiesta di occupazione del suolo pubblico attraverso Confesercenti.