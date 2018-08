Nella settimana di Ferragosto a Busto si parcheggia gratis

Trovare parcheggio nella settimana centrale di agosto a Busto Arsizio non sarà un problema. Non solo per le vacanze che hanno portato tanti bustocchi lontani dalla città, ma anche per la scelta di Agesp di aprire gratuitamente i suoi parcheggi.

Per la settimana che va dal 13 al 18 agosto l’azienda ha deciso di mantenere libero l’utilizzo dei parcheggi a barriera. Una decisione maturata sulla base delle esperienze degli anni passati che vedeva in quella settimana uno scarso utilizzo delle aree di sosta e che riguarderà quindi 8 aree di sosta della città: Venzaghi, Einaudi, Concordia, Monti, Ferrucci, A.da Brescia (Ospedale), Gavinana e Culin.

Non sono dunque coinvolti i parcheggi a striscia blu lungo le strade. Durante tutta questa settimana, inoltre, rimarrà chiuso l’autosilo di Piazzale Facchinetti (quello sotto le poste centrali).