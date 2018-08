Nella settimana di Ferragosto parcheggi gratis e senza disco

Parcheggi gratis a Gallarate dal 12 al 19 agosto.

Con ordinanza dirigenziale, nel periodo della settimana di Ferragosto viene sospeso – come ormai da alcuni anni – l’obbligo del pagamento in tutte le aree di sosta regolamentate dai parcometri, sui quali verrà esposta l’apposita segnaletica.

Nel periodo di sospensione del pagamento, non è neppure prevista l’esposizione del disco orario, la sosta all’interno delle “strisce blu” sarà perciò completamente libera. Del resto, già questa settimana moltissimi parcheggi (tranne la sera) rimangono vuoti e viene dunque meno la necessità di garantire la rotazione dei veicoli in sosta.

Da parte dell’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Andrea Cassani, si tratta “di un segnale di attenzione nei confronti di chi non è andato in vacanza e vuole trascorrere del tempo nel centro cittadino”, ma anche “nei confronti dei negozianti che rimarranno aperti”.