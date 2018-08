Neve d’agosto sulle Alpi

Risveglio imbiancato sulle Alpi questa mattina. Durante la notte fiocchi sono caduti anche sotto i 2000 metri a causa di un brusco calo delle temperature dovute alle correnti settentrionali. Paesaggi invernali anche per i turisti in questi ultimi giorni di agosto.

La provincia di Varese si è svegliata con il vento di favonio che soffia sulle Prealpi e localmente anche sull’alta pianura in particolare sul Varesotto, Comasco e alto Milanese. Il fenomeno andrà ad attenuarsi nel corso della mattinata.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino confermano per oggi (domenica 26 agosto) giornata soleggiata su tutta la regione salvo qualche nuvola sulla pianura orientale. Domani bel tempo diffuso, poche nuvole in montagna. Temperature in lieve aumento sulla pianura. Sui rilievi zero termico in risalita fino a circa 4000m di quota.