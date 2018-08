New Parking Malpensa, auto che spariscono e ricompaiono

Giuseppe è uno delle centinaia di vacanzieri che hanno lasciato l’auto al New Parking Malpensa di viale delle Industrie a Busto Arsizio. Ci scrive dopo aver letto gli articoli pubblicati in questi giorni in merito al parcheggio abusivo per raccontarci la sua avventura nel recuperare l’auto di un collega che l’aveva parcheggita proprio lì, prima di partire per le vacanze.

«Il collega è stato incauto a lasciare la macchina in quel posto e il perchè lo si può intuire dal video che ho girato (e che noi vi mostriamo)». Le immagini mostrano lo spettacolo desolante di auto parcheggiate una attaccata all’altra, finestrini aperti, chiavi di accensione lasciate sul cofano. Un caos che farebbe desistere chiunque dal lasciare il proprio mezzo di trasporto, di fatto incastrato alla rinfusa e senza alcuna sensazione di fiducia circa i gestori o presunti tali. Il parcheggio stesso non è altro che un prato dismesso di fianco ad una zona industriale.

«Dopo una nostra ricerca infruttuosa, durata una mezz’oretta, la vettura del nostro amico é spuntata di fatto poi all’ingresso, apparsa dal nulla, il che farebbe pensare ad un cliché collaudato da parte della gentaglia che stava lá a presiedere il parcheggio» – scrive Giuseppe.

La vicecomandante della Polizia Locale di Busto Arsizio Cristina Fossati precisa, infine, che il parcheggio non è stato sottoposto a sequestro e non è stato chiuso ma è stata sospesa l’attività di ricezione di ulteriori auto. Le auto presenti possono essere ritirate ma l’avviso è quello di armarsi di molta pazienza poichè il dilettantismo dei gestori è evidente. Non sono pochi i clienti che hanno denunciato danneggiamenti alla propria vettura, una volta ritirata.