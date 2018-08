Noleggia l’auto ma .. “dimentica” di restituirla

Aveva preso l’auto a noleggio ma aveva scordato… di restituirla.

Sabato scorso, nel corso della normale attività di controllo delle strade, gli agenti della polizia locale di Vergiate hanno fermato una vettura. L’auto risultava intestata a una società di noleggio.

Il conducente, però, non era in grado di mostrare il contratto stipulato per guidare la vettura.

Così gli agenti sono risaliti alla società di noleggio che ha spiegato la situazione: il mezzo, noleggiato regolarmente, non era stato più restituito al termine del contratto e la società aveva sporto regolare denuncia.

L’uomo alla guida è stato così denunciato a piede libero per appropriazione indebita del veicolo che è stato posto sotto sequestro il mezzo in attesa di restituirlo al legittimo proprietario.