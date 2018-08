Non ce l’ha fatta l’11enne investito a Ferragosto

Jairo Viera non ce l’ha fatta ed è morto dopo una lunga agonia e nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, alle dieci del mattino di oggi, venerdì, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La famiglia ha dato il consenso all’espianto degli organi.

Le gravi ferite riportate la mattina di Ferragosto, investito mentre inseguiva il cane che era scappato dall’abitazione dove viveva con la famiglia, sono state fatali per l’11enne.

A confermare la notizia è il fratello Jose che ha anche voluto scrivere un messaggio che chiarisce cosa è accaduto quella mattina: «Lui amava il nostro cane e proprio a causa dell’amore per lui è corso subito a riprenderselo, non ci ha pensato un secondo. È uscito senza ciabatte e senza scarpe, a piedi scalzi Abbiamo anche una sorellina piccola ed era con mia madre che subito ha preso la macchina per seguirlo. Jairo è stato investito a meno di 5 minuti da casa nostra e quando mia madre lo ha raggiunto era già successo tutto».