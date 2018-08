Non va d’accordo col vicino e gli incendia la porta del garage

Non va d’accordo con il vicino di casa e gli brucia la porta del garage. È accaduto a Ranco sul Lago Maggiore. Alle prime luci dell’alba il proprietario di una villetta, avvertendo un forte odore di bruciato, ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati immediatamente i militari della stazione di Angera che hanno messo in sicurezza la famiglia in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco che ha poi rivelato la natura dolosa dell’incendio.

A quel punto i carabinieri hanno indirizzato le indagini sul vicino di casa con il quale vi erano state liti e discussioni relative a questioni di vicinato. Il presunto responsabile però al momento non era in casa ma veniva individuato dai carabinieri poco lontano, in evidente stato di ebbrezza alcolica, alla guida della propria autovettura con escoriazioni sul volto e segni di bruciatura sul braccio.

Dopo avergli contestato la guida in stato di ebbrezza e la presenza delle bruciature che l’uomo attribuiva a lavori di giardinaggio, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dove hanno rinvenuto una tanica di benzina che è stata posta sotto sequestro, poiché verosimilmente utilizzata per appiccare l’incendio. Condotto in caserma, dopo essere stato visitato al pronto soccorso dell’ospedale di Angera, M. C. 59 enne di Varese residente a Ranco, ammetteva le proprie responsabilità.