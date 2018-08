“Non volevamo un’azione esemplare, ma risultati certi e meno disagi per i viaggiatori”

«Allora, non è ancora andato in ferie, sindaco?». Una dipendente comunale scherza, negli uffici del Comune di Somma. Ma per il sindaco Stefano Bellaria il primo risultato ottenuto oggi – le perquisizioni avviate all’Easy Parking – costituisce un momento importante arrivato dopo giorni di “monitoraggio” attento: «Quella di oggi non è un’azione esemplare, volevamo un intervento che portasse a risultati concreti» spiega il primo cittadino, che da quindici giorni tiene d’occhio la situazione da vicino.

Polizia Locale e Comune hanno evitato “fughe in avanti” e, confrontandosi con i carabinieri. «Ci teniamo a dire che fin dall’inizio abbiamo sorvegliato, con il sindaco, la Polizia Locale i funzionari del settore tecnico e dello sportello attività produttive che hanno verificato la documentazione» spiega l’assessore Ilaria Ceriani. Anche se questo ha voluto dire incassare anche critiche di chi voleva un’azione immediata.

C’era poi un altro aspetto, quello dei possibili, ulteriori disagi ai clienti-viaggiatori: «L’ispezione era già stata programmata da tempo, ma abbiamo preferito evitare di farla al sabato e alla domenica e nel periodo di maggior afflusso di persone – dice ancora il sindaco – si sarebbe rischiato persino qualche problema di ordine pubblico», visto che la perquisizione e i controlli imponevano ad esempio lo stop alle navette.

«Ci sono molti elementi per dire che il parcheggio ha creato disagi a molte persone, oggi abbiamo raccolto altri elementi» conclude Ceriani. Compresi i controlli sul fronte del lavoro, che spettano all’Ispettorato del Lavoro e al nucleo carabinieri, che probabilmente renderanno noti gli esiti nei prossimi giorni. Non è un aspetto da sottovalutare: anche i racconti di alcuni clienti hanno riconosciuto lo spaesamento dei lavoratori del “front office” di Easy Parking, ragazzi molto giovani alle prese con una situazione divenuta incandescente, nei giorni dopo Ferragosto.

Il quadro in cui operava Easy Parking sembra, come detto, molto carente. Un elemento su tutti: a fronte di centinaia e centinaia di auto prese in carico, la struttura di via Dell’Industria non aveva fatto richiesta al Comune di alcuna area da adibire temporaneamente a parcheggio aggiuntivo. Quando – per dare un’idea – ben «11 parcheggiatori su 19 attivi a Somma si erano invece attrezzati per ampliare l’attività nel periodo estivo» con nuove aree, richieste regolarmente. Un elemento che il sindaco Bellaria sottolinea, per ricordare che la gran parte degli operatori lavora secondo le regole. E le attività che operano in modo scorretto – l’abbiamo sottolineato anche in passato – sono un danno anche per l’intero settore e per la concorrenza nelle regole.