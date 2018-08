Una notte di San Lorenzo a ritmo di jazz

Per la notte di San Lorenzo, Luino propone una bellissima serata. Il festival Jazz in Maggiore, diretto da Francesca Galante, affida al grande pianista Dado Moroni la chiusura della rassegna al Parco a Lago della Citta’ il 10 agosto alle 21.00.

‘Dopo la festa del cibo della scorsa settimana per i palati più esigenti, torniamo a nutrire e coccolare l’anima con la musica di Dado Moroni e Max Ionata al Parco a Lago con l’appuntamento di Jazz in Maggiore in programma questo venerdì: nessuno rimarrà deluso. – commenta il Consigliere Laura Frulli, con delega al Turismo – Come disse Dante Alighieri, quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Moroni con Ionata al sax proporrà Two for you, sorta di “the best” dei due successi discografici Two For Duke, omaggio a Duke Ellington, e Two For Stevie, omaggio a Stevie Wonder.

Una miscela esplosiva che parte dal repertorio di due straordinari artisti che hanno fatto la storia della musica per rivisitarlo in chiave decisamente originale, un continuo scambio di ruoli tra i due, tra virtuosismo e lirismo, giocando con ritmi e melodie. Protagonisti alla pari, Ionata e Moroni esprimono sul palco un sodalizio umano, oltre e ancor prima che artistico.