Una nuova punta per la Pro Patria: Mastroianni

La Pro Patria ha un nuovo attaccante: Ferdinando Mastroianni, punta classe 1992 dalla grande struttura fisica che ha siglato oggi, giovedì 9 agosto, il proprio accordo con la società di via Ca’ Bianca.

Una carriera passata a cavallo tra Serie D e professionisti. Tra i dilettanti ha vinto il titolo di capocannoniere nel 2015-2016 segnando 25 reti per l’Este, mentre non è ancora riuscito a imporsi – come numero di gol – tra i professionisti.

Nell’ultima stagione ha giocato al Pro Piacenza 28 gare con un solo gol, l’anno prima all’Albinoleffe 4 reti in 36 presenze.

Grande fisico – oltre i 190 centimetri per circa 80 chilogrammi – destro di piede e forte di testa, va a inserirsi in un attacco già ben fornito con capitan Santana, Beppe Le Noci, Niccolò Gucci ed Ersid Pllumbaj.

Intanto, in vista della gara di domenica 12 agosto allo “Speroni” contro il Gozzano per la Coppa Italia di Serie C, la società ha diramato il costo dei biglietti: